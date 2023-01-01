Big Tower Tiny Square 2 هي لعبة منصة ألغاز حيث يمكنك القفز واجتياز العوائق والفخاخ الخطيرة. لقد عادت شخصيتنا المربعة لمزيد من المغامرة في السعي للعثور على الأناناس الشهير! قم بتحريك البرج المصمم بعناية أثناء تفادي المسامير والفخاخ والمخاطر الأخرى. المس كل نقطة تفتيش لحفظ تقدمك في هذه المنصة متعددة المستويات التي لا هوادة فيها. هل يمكنك الوصول إلى القمة وإنقاذ الأناناس مرة أخرى؟ لا تنس مشاركة اللعبة مع أصدقائك ومعرفة من يمكنه إكمال البرج بشكل أسرع. التحرك - مفاتيح الأسهم A/D أو يسار/يمين القفز - مسافة أو سهم لأعلى إعادة التشغيل - تم إنشاء YBig Tower Tiny Square 2 بواسطة EO Interactive. العب ألعاب الأركيد الأخرى الخاصة بهم على Poki: Big Tower Tiny Square وBig NEON Tower VS Tiny Squareيمكنك لعب Big Tower Tiny Square 2 مجانًا على Poki. يمكن لعب Big Tower Tiny Square 2 على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

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