Big Tower Tiny Square هي لعبة منصة ألغاز حيث تلعب دور شخصية مربعة الشكل موجودة على منصة مثيرة متعددة المستويات مليئة بالفخاخ والعقبات الخطيرة. لا يمكنك حفظ الأميرة في هذه اللعبة، بل يمكنك فقط حفظ الأناناس المفضل لديك! تفادى الرصاص، واقفز في حفر الحمم البركانية، وافتح نقاط التفتيش، واقفز على الحائط في طريقك إلى البرج الكبير المحفوف بالمخاطر في هذه المغامرة التي تتطلب ردود أفعال سريعة ودقة عالية. مستوحاة من ألعاب الأركيد ذات الشاشة الواحدة، يعدك Big Tower Tiny Square بإعطائك تجربة لا تنسى إذا كنت صبورًا. هل أنت مستعد للقفز... كثيرًا؟ التحرك - A/D أو مفاتيح الأسهم لليسار/لليمين. القفز - مسافة أو سهم لأعلى. إعادة التشغيل - تم إنشاء YBig Tower Tiny Square بواسطة EO Interactive. العب لعبة الآركيد الأخرى الخاصة بهم على Poki: Big NEON Tower VS Tiny Squareيمكنك لعب Big Tower Tiny Square مجانًا على Poki. يمكن لعب Big Tower Tiny Square على جهاز الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

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