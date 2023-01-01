Tightrope Theatre هي لعبة ألغاز تم إنشاؤها بواسطة Adventure Island. أنت تلعب دور بهلوان في السيرك على دراجة أحادية يؤدي عروضه على المسرح. استخدم مهاراتك في النظام الأساسي واقفز من الحبال إلى المنصات للوصول إلى نهاية كل مستوى لتشجيع الجمهور! هل ستكون قادرًا على التغلب على كل مستوى من مستويات لعبة الألغاز هذه؟ تم إنشاء Move - A وD أو مفاتيح الأسهم - Jump - SpaceTightrope Theatre بواسطة Adventure Island. العب ألعابهم الرائعة الأخرى على Poki: Heart Star، وDuke Dashington Remastered، وSuper Dangerous Dungeons، وTotal Party Kill، وTiny Dangerous Dungeons. يمكنك لعب Tightrope Theatre عبر الإنترنت دون تنزيل أو تثبيت مجانًا باستخدام سطح المكتب والأجهزة المحمولة على Poki.

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