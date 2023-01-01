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Heart Star

Heart Star

poki.com

اللعب على الويب

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Heart Star هي لعبة ألغاز تم إنشاؤها بواسطة Adventure Island. تغيير العالم من حولك! يتيح لك Heart Star التحكم في شخصيتين يجب أن يصلا إلى منطقة النهاية في كل مستوى من خلال التعامل مع كائنات اللعبة المرتبطة بألوانها المناسبة. قم بالتبديل بين الفتاة والصبي للتحرك بعناية وتغيير الغرفة. استخدم العمل الجماعي لإتقان كل مستوى! التحرك - WASD أو مفاتيح الأسهم - تبديل الشخصية - CJump - تم إنشاء XHeart Star بواسطة Adventure Island. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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