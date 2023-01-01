Total Party Kill هي لعبة ألغاز حيث تقوم بإكمال زنازين مليئة بالعوائق من خلال تغيير الشخصيات في الوقت المناسب. تحكم في 3 شخصيات فريدة يجب أن تصل إلى منطقة النهاية في كل مستوى من خلال التعامل مع كائنات اللعبة المرتبطة بفئاتها وإجراءاتها الخاصة. قم بالتبديل بين الأبطال للتحرك بعناية وتغيير الغرفة باستخدام الإجراءات الخاصة المختلفة. استخدم العمل الجماعي لإتقان كل مستوى! التحرك - مفاتيح الأسهم - تبديل الشخصية - AJump - S أو مفتاح المسافة - الإجراء الخاص - DRestart المستوى - تم إنشاء RTotal Party Kill بواسطة Adventure Island. اكتشف لعبة أخرى من نفس المطورين على Poki: Heart Star

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