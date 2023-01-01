Super Dangerous Dungeons هي لعبة منصة ألغاز 8 بت حيث تلعب دور أفضل "صياد كنوز" في العالم يبحث عن شيء مخفي في أعماق الكهوف. تدور هذه اللعبة حول التوقيت والصبر، لذا تأكد من إحضارهما معك في مغامرتك إلى الأعماق. مع وجود العديد من العقبات في طريقك، بدءًا من المسامير والرماح وحتى الألغاز المثيرة للعقل والحفر التي لا نهاية لها، حاول الوصول إلى أبعد مسافة ممكنة في الزنزانة واحصل على مكافأتك!. التحرك - WASD أو مفاتيح الأسهم - القفز - X أو K أو Spacebar Super Dangerous Dungeons هي لعبة تم إنشاؤها بواسطة جزيرة المغامرات. تحقق من لعبتهم الأخرى على Poki: Heart Star!

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