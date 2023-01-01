Apple Knight: Mini Dungeons هي لعبة منصات لعب الأدوار حيث تلعب دور البطل الشجاع الذي يمتلك سيفًا موثوقًا به والكثير من التفاحات. استكشف مملكة في أرض خيالية بعيدة حيث يمكنك الشروع في مغامرات بطولية. اكتشف الغابات السحرية وحارب الأعداء المخيفين فيها، واجمع الذهب والأحجار الكريمة الثمينة من الأبراج المحصنة المخفية، وافتح ملابس جديدة مثيرة، واهزم كل زعيم قوي تواجهه اللعبة. اقفز، اندفع، تأرجح، ارمي التفاح، افعل كل ما يلزم لإكمال Apple Knight: Mini Dungeons وافتح كل سر في اللعبة. تحرك - WASD أو مفاتيح الأسهم - القفز - Z أو J أو SpaceAttack - X أو K أو ControlDash - V أو؛ أو AltThrow apples - C أو L أو ShiftApple Knight: Mini Dungeons تم إنشاؤها بواسطة شركة Limitless LLC. لديهم لعبة أخرى على Poki: Apple Knight وApple Knight: Fight وViking Village! يمكنك لعب Apple Knight: Mini Dungeons مجانًا على Poki.Apple Knight: Mini Dungeons يمكن لعبها على جهاز الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية .

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