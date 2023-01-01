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Viking Village

Viking Village

poki.com

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Viking Village هي لعبة إستراتيجية حيث تكون مسؤولا عن بناء قريتك والدفاع عنها ضد الغزوات الليلية. اجمع الموارد، وابني الجيوش، وأبراج الرماة في مواقع استراتيجية، وتحكم في محاربي الفايكنج المشاجرين مباشرة من أجل البقاء. يجب أن تجعل وحداتك تهاجم قرى العدو وتدمر نيران قريتهم لتحقيق الفوز. يمكنك القبض على البرابرة والتنانين الأقوياء لإضافتهم إلى دفاعك. هناك العديد من الأبطال والحيوانات الأليفة بقدرات فريدة للاختيار من بينها. يمكنك أيضًا التحكم في الغزلان مباشرةً إذا كنت بحاجة إلى بعض القوة الهجومية الإضافية! كم عدد الأيام التي يمكنك البقاء فيها في Viking Village؟ تم إنشاء Viking Village بواسطة شركة Limitless LLC، وهو استوديو لتطوير الألعاب مقره في الولايات المتحدة. لديهم لعبة أخرى على Poki: Apple Knight! يمكنك العثور على كلا اللعبتين على App Store وPlay Store!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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