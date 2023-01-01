Like a King هي لعبة للدفاع عن الأبراج وبناء سطح السفينة من إنتاج LAK Games. أنت ملك يجب أن يقاتل ملوكًا آخرين باستخدام الوحدات الموجودة في مجموعتك من البطاقات ودمجها. كل بطاقة هي وحدة فريدة يمكنك استخدامها في ساحة المعركة. بعضهم يهاجم العدو، لكن بعضهم يستخرج الذهب بل وينصب الفخاخ لوحدة العدو. أكمل المهام، وقم ببناء مجموعة قوية، والأهم من ذلك، وضع إستراتيجيات بحكمة لتكون الملك الحقيقي الوحيد الذي يقف! اضغط على البلاط الفارغ لتفرخ وحدة. ارسم خطًا من الوحدة إلى وحدة العدو التي تريد مهاجمتها. قم بمراجعة تكتيكاتك ودمر جميع وحدات العدو قبل أن يتم تدمير وحداتك. مثل الملك الذي تم إنشاؤه بواسطة LAK Games. العب لعبتهم الأخرى على Poki: Panda: Bubble Shooter

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