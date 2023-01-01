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Cursed Treasure Level Pack

Cursed Treasure Level Pack

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عاد الكنز الملعون بحزمة مستوى جديدة! Cursed Treasure Level Pack هي لعبة برج دفاع حيث تلعب دور سيد الشر. قم بحماية جواهرك من موجات الأبطال باستخدام الأبراج الرائعة القابلة للترقية والمهارات الجديدة والتعاويذ المدمرة في ما يصل إلى 15 مستوى جديدًا! أعد تشغيل المستويات للحصول على نتائج "رائعة"، واطلاق العنان للعديد من المهارات الجديدة! في لعبة الدفاع عن البرج، تأتي موجات من الأعداء لمهاجمة قلعتك. عليك بناء أبراج ذات قدرات خاصة للدفاع عن قلعتك وكنوزك. استخدم الفأرة لاختيار الأبراج التي تريد بناءها والمكان الذي تريد وضعها فيه. تم إنشاء حزمة مستوى الكنز الملعون بواسطة Iriysoft، وهي الدفعة الجديدة لسلسلة الكنز الملعون.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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