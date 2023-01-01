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IZOWAVE - Build and Defend

IZOWAVE - Build and Defend

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الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من IZOWAVE - Build and Defend على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

IZOWAVE - Build and Defend هي لعبة إستراتيجية تقدم تحدي البقاء على قيد الحياة ضد موجات لا هوادة فيها من الهجمات في عالم مفتوح وواسع! حدد خريطتك ووضعك، وابدأ في مغامرة جنبًا إلى جنب مع مساعدك، في مواجهة أعداء وهجمات متزايدة القوة. قم ببناء أبراج للهجوم، ومولدات للموارد، وجدران للدفاع، وذخيرة لإعادة تحميل الذخيرة، ومعززات لزيادة كفاءة البرج، والمزيد. قم بترقية إحصائياتك وإحصائيات مساعدك، واستكشف لجمع الأحجار الكريمة، واحفظ تقدمك في أي وقت تريده! إلى متى يمكنك أن تستمر في عالم خطير؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ IZOWAVE - Build and Defend. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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