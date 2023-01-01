IZOWAVE - Build and Defend هي لعبة إستراتيجية تقدم تحدي البقاء على قيد الحياة ضد موجات لا هوادة فيها من الهجمات في عالم مفتوح وواسع! حدد خريطتك ووضعك، وابدأ في مغامرة جنبًا إلى جنب مع مساعدك، في مواجهة أعداء وهجمات متزايدة القوة. قم ببناء أبراج للهجوم، ومولدات للموارد، وجدران للدفاع، وذخيرة لإعادة تحميل الذخيرة، ومعززات لزيادة كفاءة البرج، والمزيد. قم بترقية إحصائياتك وإحصائيات مساعدك، واستكشف لجمع الأحجار الكريمة، واحفظ تقدمك في أي وقت تريده! إلى متى يمكنك أن تستمر في عالم خطير؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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