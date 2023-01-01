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Tower Defense: Fish Attack

Tower Defense: Fish Attack

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قتل المخلوقات البحرية الغازية! برج الدفاع: هجوم السمك يضعك في وسط حرب غريبة. يمكنك بناء أبراج حية وميكانيكية لحماية قلعتك. طوال 20 معركة، يجب عليك منع الأسماك من دخول منطقتك!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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