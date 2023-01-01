WebCatalog
Tower Crush

Tower Crush

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tower Crush على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Tower Crush هي لعبة برج دفاعية تم إنشاؤها بواسطة Impossible Apps. قم ببناء برجك بما يصل إلى ستة طوابق، وقم بتحميلها بالأسلحة، وقم بترقية خصومك وتطويرهم وهزيمةهم في معارك رائعة! توصل إلى استراتيجية المعركة الخاصة بك مع ثماني فئات فريدة (المحارب، بالادين، أوندد، أورك، فايكنغ، ساحر، عنصر النار، ستون جوليم) وعشرة أنواع أسلحة قوية بجنون (رشاشات، مدافع، بنادق اللهب، قاذفات القنابل، موجات الصدمة، قاذفات الصواريخ، الليزر، تسلا، مدافع الجليد، مدافع البلازما الجبارة). مع أكثر من 280 مستوى في وضع الحملة ومتعة لا نهاية لها في وضع اللاعبين المتعددين، ستشعر بكل مباراة وكأنها تجربة مختلفة. هل أنت مستعد لسحق برج خصمك؟ من أجل الشرف والمجد! انقر أو اضغط على أحد طوابق برجك لتحديده، وانقر أو اضغط على أحد طوابق العدو للهجوم. انتبه إلى أيقونات تعزيز الطاقة عندما تظهر بالقرب من برجك لاستخدام عناصر تعزيز الطاقة مثل Shield وHealing وThunderstorm وIce والمزيد. تم إنشاء Tower Crush بواسطة Impossible Apps. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tower Crush. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Build & Crush

Build & Crush

poki.com

Babel Tower

Babel Tower

poki.com

Drop Wizard Tower

Drop Wizard Tower

poki.com

Mutazone

Mutazone

poki.com

WorldZ

WorldZ

poki.com

Crush It!

Crush It!

poki.com

Tower of Babel

Tower of Babel

poki.com

Big Tower Tiny Square

Big Tower Tiny Square

poki.com

Big Tower Tiny Square 2

Big Tower Tiny Square 2

poki.com

Ice Princess High School Crush

Ice Princess High School Crush

now.gg

Guns of Glory: Survival

Guns of Glory: Survival

now.gg

Apple Knight: Fight

Apple Knight: Fight

poki.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية