Tower Crush هي لعبة برج دفاعية تم إنشاؤها بواسطة Impossible Apps. قم ببناء برجك بما يصل إلى ستة طوابق، وقم بتحميلها بالأسلحة، وقم بترقية خصومك وتطويرهم وهزيمةهم في معارك رائعة! توصل إلى استراتيجية المعركة الخاصة بك مع ثماني فئات فريدة (المحارب، بالادين، أوندد، أورك، فايكنغ، ساحر، عنصر النار، ستون جوليم) وعشرة أنواع أسلحة قوية بجنون (رشاشات، مدافع، بنادق اللهب، قاذفات القنابل، موجات الصدمة، قاذفات الصواريخ، الليزر، تسلا، مدافع الجليد، مدافع البلازما الجبارة). مع أكثر من 280 مستوى في وضع الحملة ومتعة لا نهاية لها في وضع اللاعبين المتعددين، ستشعر بكل مباراة وكأنها تجربة مختلفة. هل أنت مستعد لسحق برج خصمك؟ من أجل الشرف والمجد! انقر أو اضغط على أحد طوابق برجك لتحديده، وانقر أو اضغط على أحد طوابق العدو للهجوم. انتبه إلى أيقونات تعزيز الطاقة عندما تظهر بالقرب من برجك لاستخدام عناصر تعزيز الطاقة مثل Shield وHealing وThunderstorm وIce والمزيد. تم إنشاء Tower Crush بواسطة Impossible Apps. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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