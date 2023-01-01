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Blumgi Dragon

Blumgi Dragon

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الموقع الإلكتروني: poki.com

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Blumgi Dragon هي لعبة حركية لطيفة حيث يمكنك أن تصبح كل أنواع التنانين المذهلة التي تنخرط في معارك مثيرة ضد أعداء القنابل! وتتمثل المهمة في إنقاذ زملائك التنانين الذين أسرهم هؤلاء الأعداء المتفجرون. طريقة اللعب واضحة ومباشرة: نقرة واحدة أو نقرة واحدة تطلق كرة نارية، بينما تنقلك نقرة أخرى إلى موقع كرة النار. أفضل جزء؟ تعاون مع الأصدقاء للتحكم في تنانينك معًا! هل أنت مستعد لتصبح سيد التنين النهائي؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Blumgi Dragon. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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