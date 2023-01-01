Stickman Fight: Ragdoll هي لعبة مهارة حيث تحتاج إلى التحكم في دوول Stickman المرنة في معارك ضارية ضد كل من الأعداء والفيزياء! أتقن فن استخدام جسدك للهجوم بدقة وقوة. لا تنس تحسين مستوى أسلحتك ودروعك باستخدام القطع النقدية التي تربحها من كل قتال. كم عدد الأعداء يمكنك إنزال؟

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