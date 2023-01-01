Stickman Fighter: Mega Brawl هي لعبة Stickman القتالية النهائية التي أنشأتها Playtouch. أطلق العنان للنينجا بداخلك وقاتل بالركل واللكمة والسيف حتى الموت ضد رجال الدمى الآخرين. استعد لمعارك ملحمية ضخمة في Stickman Fighter: Mega Brawl على Poki! تم تصميم لعبة Stickman Fighter: Mega Brawl بلغة HTML5، لذا يمكنك تجربتها مجانًا في متصفحك أو على ويب الهاتف المحمول عن الخالق: تم إنشاء Stickman Fighter: Mega Brawl بواسطة Playtouch. وهم أيضًا منشئو ألعاب Stickman Army وStickman Fighter الأخرى.

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