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Stickman Army: Team Battle

Stickman Army: Team Battle

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Stickman Army: Team Battle هي لعبة قتال Stickman تم إنشاؤها بواسطة Playtouch. لعبة Stickman هذه هي لعبة رائعة تعتمد على تبادل الأدوار حيث يمكنك اختيار كل دور لزيادة حجم جيشك أو تحسين مهارات مقاتليك الحاليين أو استخدام أدوات إضافية لهزيمة رجال الدمى الأعداء. معركة ضد جيش Stickman العدو ومحاولة القضاء على زعيمهم. كلما زاد عدد الجيوش التي تهزمها، كلما أصبح رجال الدمى أكثر خبرة وأصبح أعداؤك أقوى. أكمل اللعبة بتدمير كل جيوش العدو. Stickman Army: Team Battle هي لعبة HTML5 يمكنك لعبها على Poki سواء على سطح المكتب أو على جهازك المحمول في متصفحك مجانًا. الضوابط: Stickman Army: Team Battle هي لعبة تعتمد على الأدوار. عندما يحين دورك: - استخدم الماوس لتحديد ما إذا كنت تريد ذلك 1) زيادة جيشك 2) تحسين مهاراتهم/أسلحتهم 3) استخدم سلاحًا خاصًا - اضغط على الزر الأحمر لبدء تشغيل القرص الدوار ثم اضغط عليه مرة أخرى للتوقف، حتى يتسنى لك تعرف على الترقية التي تحصل عليها. عن الخالق: تم إنشاء Stickman Army: Team Battle بواسطة Playtouch. وهم أيضًا منشئو ألعاب Stickman Army وStickman Fighter الأخرى.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Stickman Army: Team Battle. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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