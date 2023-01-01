WebCatalog
Stickman Army: The Defenders

Stickman Army: The Defenders

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Stickman Army: The Defenders على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Stickman Army: The Defenders هي لعبة Stickman إستراتيجية رائعة. اتخذ قرارات بشأن المكان الذي تريد وضع جيشك فيه حتى تتمكن من محاربة جيش العدو وحماية البيت الأبيض بأي ثمن! يمكنك وضع المسلحين في مواقع مختلفة للقضاء على العدو، ولكن يمكنك أيضًا طلب الدعم الجوي للحصول على إمدادات إضافية. Stickman Army: The Defenders هي لعبة معركة HTML5 يمكنك لعبها على Poki في متصفحك مجانًا.عناصر التحكم:استخدم الماوس للتنقل عبر اللعبة عن الخالق: جيش Stickman: المدافعون تم إنشاؤه بواسطة Playtouch. وهم أيضًا منشئو ألعاب Stickman Army وStickman Fighter الأخرى.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Stickman Army: The Defenders. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Stickman Army: The Resistance

Stickman Army: The Resistance

poki.com

Stickman Army: Team Battle

Stickman Army: Team Battle

poki.com

Stickman Fighter: Mega Brawl

Stickman Fighter: Mega Brawl

poki.com

Stickman Fighter: Epic Battle 2

Stickman Fighter: Epic Battle 2

poki.com

Stickman Fighter: Epic Battle

Stickman Fighter: Epic Battle

poki.com

Stickman Army: The Defenders

Stickman Army: The Defenders

now.gg

Stickman Army: Team Battle

Stickman Army: Team Battle

now.gg

Stickman Bike PR

Stickman Bike PR

poki.com

Stickman School Run

Stickman School Run

poki.com

Stickman Bridge Constructor

Stickman Bridge Constructor

poki.com

Stickman Army : The Resistance

Stickman Army : The Resistance

now.gg

Stickman Boxing KO Champion

Stickman Boxing KO Champion

poki.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية