Stickman Army: The Defenders هي لعبة Stickman إستراتيجية رائعة. اتخذ قرارات بشأن المكان الذي تريد وضع جيشك فيه حتى تتمكن من محاربة جيش العدو وحماية البيت الأبيض بأي ثمن! يمكنك وضع المسلحين في مواقع مختلفة للقضاء على العدو، ولكن يمكنك أيضًا طلب الدعم الجوي للحصول على إمدادات إضافية. Stickman Army: The Defenders هي لعبة معركة HTML5 يمكنك لعبها على Poki في متصفحك مجانًا.عناصر التحكم:استخدم الماوس للتنقل عبر اللعبة عن الخالق: جيش Stickman: المدافعون تم إنشاؤه بواسطة Playtouch. وهم أيضًا منشئو ألعاب Stickman Army وStickman Fighter الأخرى.

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