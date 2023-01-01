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Stickman Army: The Resistance

Stickman Army: The Resistance

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قم بمواجهة جيش العدو من فوق برجك من أجل الانتقال من مستوى إلى آخر. يجب عليك ترقية أسلحتك وتحصين برجك لإبعاد أعدائك وقتلهم قبل أن يقتلوك. استخدم انتباهك جيدًا في هذه اللعبة حيث أن العدو يأتي من الجانبين. إذا واجهت مشكلة حقيقية، فاستخدم وضع "الغضب" حيث يمكنك إطلاق ضعف عدد الرصاصات التي تطلقها في الوضع العادي. Stickman Army: The Resistance هي لعبة HTML5 يمكنك لعبها على أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة على Poki في جهازك. المتصفح مجانا. عن الخالق: جيش Stickman: المقاومة تم إنشاؤها بواسطة Playtouch. وهم أيضًا منشئو ألعاب Stickman Army: Team Battle وStickman Army: The Defenders وStickman Fighter.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Stickman Army: The Resistance. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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