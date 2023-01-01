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Stickman Fighter: Epic Battle 2

Stickman Fighter: Epic Battle 2

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Stickman Fighter: Epic Battle 2 هي لعبة قتال Stickman حيث يمكنك إطلاق العنان لغضبك على موجات من رجال الدمى الأعداء. هذه اللعبة هي لعبة تعتمد على المستوى حيث يصبح أعداؤك أقوى وأقوى. ومع ذلك، كلما قاتلت بشكل أفضل، أصبحت أقوى لأنه يمكنك شراء وترقية الأسلحة التي ستحصل عليها داخل اللعبة. تأكد من أن لديك التوقيت الصحيح. حاربها في الساحة لتصبح رجل العصا المنتصر. العب Stickman Fighter: Epic Battle 2 مجانًا على Poki في متصفحك على سطح المكتب أو على الهاتف المحمول. عناصر التحكم: اضغط على اليسار - سهم لليسار / أضرب لليمين - سهم لليمين / D عن الخالق: تم إنشاء Stickman Fighter: Epic Battle 2 بواسطة Playtouch. وهم أيضًا منشئو ألعاب Stickman Army وStickman Fighter الأخرى. لا تنس أن تلعب Stickman Fighter: Epic Battle لأنها مقدمة لهذه اللعبة!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Stickman Fighter: Epic Battle 2. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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