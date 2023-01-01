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Thunderdogs.io

Thunderdogs.io

poki.com

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قم بإسقاط كلاب العدو وجمع العظام لتسلق قائمة المتصدرين! Thunderdogs هي لعبة معركة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت تحولك إلى جرو مقاتل وطائر. التقط مجموعة متنوعة من الأسلحة لتدمير اللاعبين الآخرين والانتقال من المستضعف إلى الأفضل. لكن كن حذرًا: كلما زاد عدد العظام التي تحصل عليها، أصبح هدفك أكبر! البقاء على قيد الحياة عن طريق المراوغة ونيران العدو من أجل القتال. الضوابط: - استخدم مفاتيح الأسهم لليسار واليمين للتوجيه - شريط المسافة لإطلاق النار - سهم لأعلى لزيادة السرعة بسرعة - سهم لأسفل للفرامل

الموقع الإلكتروني: poki.com

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