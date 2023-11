من مبتكر Dunkers وTemple of Boom وGolf Zero والمزيد، تأتي لعبة Fortz، وهي لعبة ثنائية اللاعبين تدور حول تدمير قاعدة خصمك. استخدم برجك وذكائك ومجموعة مختارة من الأسلحة الغريبة لإسقاط عدوك! العب Fortz مجانًا مع لاعب آخر على نفس الكمبيوتر للحصول على أقصى قدر من المرح. يقدم إصدار Fortz عبر الإنترنت محرر مستويات كامل الميزات للمذبحة المخصصة، بالإضافة إلى عدد من المستويات المعدة مسبقًا لك ولأصدقائك لتدمير بعضكم البعض! حان الوقت لتصفية الحساب – العب Fortz على Poki لتضع حدًا لأي جدال بينك وبين صديق! ضوابط: اللاعب 1: W، A، D - التحرك (الأرض) W، S - الهدف (البرج) د – إطلاق النار S - كتلة المكان (الأرضية) اللاعب 2: مفاتيح الأسهم لأعلى، لليسار، لليمين - التحرك (الأرض) مفاتيح الأسهم لأعلى ولأسفل - الهدف (البرج) مفتاح السهم الأيسر - تبادل لاطلاق النار مفتاح السهم لأسفل - وضع الكتلة (الأرضية) النصائح والحيل: - لا تنس إعادة تحميل برجك بانتظام - فلن يتم إطلاقه إذا كان فارغًا! - تحقق من ميزة تحديد المستوى للحصول على ترتيبات كتلة أكثر إثارة للاهتمام. عن الخالق: يتم تقديم Fortz إليك بواسطة Colin Lane Games، ومقرها في ستوكهولم، السويد. Colin Lane عبارة عن مجموعة تطوير مكونة من رجل واحد، وقد ابتكرت أيضًا الأغاني الناجحة Dunkers وdunkers-2 وWrassling وTemple of Boom وGolf Zero.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fortz. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.