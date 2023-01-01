Battle Golf هي اللعبة الأكثر تنافسية بين لاعبين المتوفرة عبر الإنترنت. من منكم يقوم بأكبر عدد من الضربات؟ الهدف - إطلاق النار في الفضاء - معركة الجولف الفضائية تم إنشاؤها بواسطة Colin Lane. وهو معروف أيضًا ببعض الألعاب الرياضية الأخرى على منصتنا مثل Dunkers وRowdy Wrestling وTouchdowners والمزيد.

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