Rowdy City Wrestling هي لعبة رياضية تم إنشاؤها بواسطة Colin Lane Games. اتخذ الخطوات الأولى لتصبح بطل مصارعة مشهورًا عالميًا في Rowdy City's Wrestling Gym. تعرف على مجموعة متنوعة من الشخصيات طوال رحلتك، البعض منهم يريد مساعدتك والبعض الآخر يريد إيذاءك. تقدم في مسيرتك المهنية من خلال القتال في المباريات الفردية وأنواع أخرى من الأحداث مثل Royal Rumble. توفر لك هذه اللعبة الواقعية فرصة العمل بدوام جزئي في الحفلات ومعارك الشوارع من أجل الحصول على مصروف الجيب. هل لديك ما يلزم لتصبح أفضل مصارع في العالم؟ مرحبا بكم في مصارعة مدينة رودي. القاعدة الأولى هي: تحدث عن الأمر وشارك اللعبة مع أصدقائك. التحرك - مفاتيح الأسهم لليسار / لليمين القفز - مفتاح السهم لأعلى لكمة - Z Dropkick - Z (في الجو) Grab/Piledriver - Z (عندما يُصعق الخصم ) تم إنشاء Rowdy City Wrestling بواسطة Colin Lane Games. لديهم ألعاب أخرى على Poki مثل Temple of Boom وWrassling وRowdy Wrestling وKnight Brawl وDunkers.

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