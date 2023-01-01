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Touchdowners

Touchdowners

poki.com

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Touchdowners هي لعبة كرة قدم أمريكية عبر الإنترنت أنشأها Colin Lane. التحدي في هذه اللعبة هو الفوز عن طريق الحصول على أكبر عدد من الهبوط. مع فريقك المكون من ثلاثة لاعبين، ستحتاج إلى الجري، والقفز، والتمرير حتى تصل إلى منطقة النهاية أولاً. أنت تخطط للعب مع لاعبين أو بمفردك في وضع الممرات أو الوضع الوظيفي. مفاتيح الأسهم - تحرك لليسار / لليمين Z - تمرير الكرة وضع اللاعبين اللاعبين 1Z - التحرك لليسار X - التحرك لليمين C - تمرير ballPlayer 2 مفاتيح الأسهم - التحرك لليسار / لليمين M - تمرير الكرة تم إنشاء Touchdowners بواسطة Colin Lane Games، هو استوديو فردي مقره في ستوكهولم، السويد. تشمل ألعاب Colin Lane الأخرى لعبة b-ball hit Dunkers-2 وأيضًا Wrassling وTemple of Boom وFortz وGolf Zero.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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