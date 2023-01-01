هل أنت نجم الجولف القادم؟ في لعبة الجولف المليئة بالمغامرات هذه، ستقفز وتنزلق وتسبح لتحصل على الزاوية المناسبة لتسديداتك. احصل على ثقب في واحدة ثم فرقع البالون لتحصل على ميدالية ذهبية. لكن كن حذرا! لديك ثلاث طلقات فقط، لذا استخدمها بحكمة. ضوابط: مفاتيح الأسهم - الجري والقفز X - الزاوية وضرب الكرة مفتاح لأعلى - إلغاء اللقطات عن الخالق: تم إنشاء Golf Zero بواسطة Colin Lane Games، وهو استوديو فردي مقره في ستوكهولم، السويد. تشمل ألعاب Colin Lane الأخرى ألعاب كرة السلة الناجحة Dunkers وdunkers-2، ولعبة المصارعة الممتعة Wrassling، ولعبة الدفاع عن البرج متعددة اللاعبين Fortz، ومنصة الألعاب Temple of Boom.

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