Base Bros هي لعبة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت حيث يجب عليك محاولة الدفاع عن قاعدتك من موجات الأعداء الغزاة. هل لديك ما يلزم لمواجهة الأعداء الطائرين على كوكب آخر مع صديقك؟ كوّن فريقًا مع أصدقائك وابدأ في التسلق والبناء وإطلاق النار للدفاع عن عالمك. العب Base Bros وأثبت أنك المدافع المطلق. WASD - تحرك S - أطلق النار/استخدم مفاتيح الأسهم - تحرك السهم لأسفل - أطلق النار/استخدم Base Bros تم إنشاءه بواسطة Colin Lane Games، وهو استوديو فردي مقره في ستوكهولم، السويد. تشمل ألعاب Colin Lane الأخرى Dunkers-2 وWrassling وTemple of Boom وFortz وGolf Zero.

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