Tank Trouble هي لعبة دبابات على الإنترنت حيث تقود في متاهة وتطلق الصواريخ على أعدائك. تضعك لعبة Tank Trouble في مواجهة جنرالات الجيش الأذكياء في ساحات معارك تشبه المتاهة. في الوضع الفردي، ستواجه Laika، سيدة الحرب. يمكنك أيضًا تحدي صديق أو اثنين في حرب متعددة اللاعبين. تظهر العناصر الخاصة لتمنحك ميزة على أعدائك، مثل الصواريخ أو القنابل المتناثرة أو المدفع المزدوج. تأكد دائمًا من عدم ارتداد الصواريخ من الجدران، مما يؤدي إلى مقتل دبابتك. في الوضع الفردي، يمكنك التحكم في دبابتك باستخدام مفاتيح الأسهم. أنت تطلق النار مع الفضاء. قم بالقيادة عبر المتاهة للعثور على أعدائك، وأطلق النار من نقطة حفظ قبل أن يوجهوا مدفعهم نحوك. في وضع اللعب المتعدد، يلعب اللاعب 1 باستخدام مفاتيح "WASD" للقيادة و"Q" لإطلاق النار. يستخدم اللاعب 2 مفاتيح الأسهم والمسافة. يمكن للاعب 3 اللعب باستخدام الفأرة. تم إنشاء لعبة Tank Trouble بواسطة الشركة الدنماركية Mads Purup. العب لعبة Tank Trouble عبر الإنترنت مجانًا على Poki. Poki هو أكبر ملعب على الإنترنت. كل شهر، يلعب أكثر من 30 مليون لاعب عبر الإنترنت على Poki. هل تريد اكتشاف المزيد من الألعاب الرائعة؟ قم بتفقد صفحة Poki الرئيسية التي تحتوي على أحدث ألعابنا أو ابدأ اكتشافك على صفحة الألعاب الشعبية لدينا. إذا كنت تحب لعب Tank Trouble، فسوف تستمتع أيضًا بـ Clash Of Armor أو أي من ألعاب Tank الأخرى هذه.

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