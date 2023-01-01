Bubble Trouble 3 هي لعبة إطلاق فقاعات أركيد يشار إليها أيضًا باسم Bubble Struggle. هدفك هو تفجير كل الكرات التي تظهر على الشاشة باستخدام حربتك الموثوقة. قف مباشرة تحت الفقاعة لتطلق حربتك للأعلى، وشاهد الفقاعة تتضاعف. الآن قم بتفجير الفقاعات التي ظهرت حديثًا، والتي ستتضاعف مرة أخرى حتى تصبح صغيرة بما يكفي لتدميرها بالكامل. انتبه إلى تفادي الفقاعات بأي ثمن، حيث ستخسر الجولة إذا لمستك الفقاعة. يوجد وضع لاعبين في الدفعة الثالثة، لذا يمكنك الآن الاستمتاع بهذه التجربة مع أصدقائك. من المؤكد أن لعبة الفلاش الكلاسيكية هذه ستشعر بالحنين إلى الماضي. تم إنشاء Bubble Trouble 3 بواسطة Kresimir Cvitanovic، وهو مطور ألعاب مقره في كرواتيا. العب ألعابهم الأسطورية الأخرى على Poki: Bubble Trouble، Bubble Trouble 2يمكنك لعب Bubble Trouble 3 مجانًا على Poki. يمكن لعب Bubble Trouble 3 على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

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