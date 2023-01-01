WebCatalog
Panda: Bubble Shooter

Panda: Bubble Shooter

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Panda: Bubble Shooter على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Panda: Bubble Shooter هي لعبة ألغاز لإطلاق الفقاعات تم إنشاؤها بواسطة LAK Games. في هذه اللعبة، أنت والد العديد من حيوانات الباندا الصغيرة ويجب عليك إنقاذها عن طريق إنهاء جميع المستويات المليئة بالفقاعات الملونة. استخدم مهاراتك في التصويب لتفجير الفقاعات المطابقة واستخدم الأنواع المختلفة من عمليات القوة لمساعدتك على طول الطريق. اربح العملات المعدنية والتعزيزات وصناديق الكنوز والمكافآت اليومية، بل ولعب لعبة Wheel of Fortune الصغيرة لتجعل مغامرتك أكثر إثارة للاهتمام. القاعدة الذهبية للأبوة هي عدم السماح لأطفالك بالبقاء داخل الفقاعة، لذا انطلق وفجرها! اضغط مع الاستمرار على زر الماوس الأيسر أو بإصبعك للتصويب، ثم حرره لإطلاق النار. قم بمطابقة ثلاثة أو أكثر من الفقاعات ذات اللون نفسه لتفجيرها. استخدم مساعدة القوة المعززة للسهم الطويل لإزالة أصعب الأماكن. تم إنشاء Panda: Bubble Shooter بواسطة LAK Games. العب ألعابهم الأخرى على Poki: Like a King وBubble Shooter

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Panda: Bubble Shooter. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية