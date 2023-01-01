Panda: Bubble Shooter هي لعبة ألغاز لإطلاق الفقاعات تم إنشاؤها بواسطة LAK Games. في هذه اللعبة، أنت والد العديد من حيوانات الباندا الصغيرة ويجب عليك إنقاذها عن طريق إنهاء جميع المستويات المليئة بالفقاعات الملونة. استخدم مهاراتك في التصويب لتفجير الفقاعات المطابقة واستخدم الأنواع المختلفة من عمليات القوة لمساعدتك على طول الطريق. اربح العملات المعدنية والتعزيزات وصناديق الكنوز والمكافآت اليومية، بل ولعب لعبة Wheel of Fortune الصغيرة لتجعل مغامرتك أكثر إثارة للاهتمام. القاعدة الذهبية للأبوة هي عدم السماح لأطفالك بالبقاء داخل الفقاعة، لذا انطلق وفجرها! اضغط مع الاستمرار على زر الماوس الأيسر أو بإصبعك للتصويب، ثم حرره لإطلاق النار. قم بمطابقة ثلاثة أو أكثر من الفقاعات ذات اللون نفسه لتفجيرها. استخدم مساعدة القوة المعززة للسهم الطويل لإزالة أصعب الأماكن. تم إنشاء Panda: Bubble Shooter بواسطة LAK Games. العب ألعابهم الأخرى على Poki: Like a King وBubble Shooter

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