Bubbles هي لعبة ألغاز تصويب الفقاعات حيث هدفك هو تفجير جميع الفقاعات من شاشتك. يمكنك القيام بذلك من خلال استهداف تجميع ثلاث حالات على الأقل من نفس الفقاعات الملونة. حاول إنشاء سلاسل كبيرة لزيادة نقاطك بالإضافة إلى المتعة الشاملة! إلى أي درجة يمكن أن تسجل في لعبة الفقاعات؟ أطلق النار - زر الفأرة الأيسر تم إنشاء الفقاعات بواسطة CoolGames.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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