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Bubble Trouble

Bubble Trouble

poki.com

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Bubble Trouble هي لعبة آركيد مطلق النار على الفقاعات تم إنشاؤها بواسطة Kresimir Cvitanovic. في هذه اللعبة، هدفك هو إطلاق الفقاعات مع الشيطان! استخدم مسدسك المسنن لتفجير جميع الفقاعات من أكبرها إلى أصغرها. في كل مرة تقوم فيها بفرقعة فقاعة، سيصبح حجمها أصغر ولكن سيتم مضاعفتها أيضًا. تسابق مع الزمن، واجمع كل الفخاخ والتعزيزات التي يمكنك استخدامها لتكون الأفضل في هذه اللعبة. هل لديك ما يلزم لتكون مطلق الفقاعات النهائي؟ كيفية اللعب: اضغط على مفتاح المسافة لاستخدام مسدسك الشوكي. نبذة عن المبدع: تم إنشاء Bubble Trouble بواسطة Kresimir Cvitanovic. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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