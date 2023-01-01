Bubble Trouble 2 هي لعبة آركيد مطلق النار على الفقاعات تم إنشاؤها بواسطة Kresimir Cvitanovic. ساعد بطلنا الذي يرتدي معطف الخندق على فرقعة العديد من الفقاعات الملونة مرة أخرى! قف مباشرة تحت الفقاعة لتطلق حربتك للأعلى، وشاهد الفقاعة تتضاعف. الآن قم بتفجير الفقاعات التي ظهرت حديثًا، والتي ستتضاعف مرة أخرى حتى تصبح صغيرة بما يكفي لتدميرها بالكامل. انتبه إلى تفادي الفقاعات بأي ثمن، حيث ستخسر الجولة إذا لمستك الفقاعة. لقد عادت لعبة الفلاش الأسطورية والمسببة للإدمان هذه الآن إلى Poki! هل يمكنك فرقعة جميع الفقاعات حتى لا يبقى هناك المزيد؟ اضغط على شريط المسافة لاستخدام مسدسك الشوكي. تم إنشاء Bubble Trouble 2 بواسطة Kresimir Cvitanovic، وهو مطور ألعاب مقره في كرواتيا. العب لعبتهم الأسطورية الأخرى على Poki: Bubble Trouble

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