Amazing Bubble Breaker هي لعبة مطابقة حيث تقوم بإزالة الفقاعات من شاشتك عن طريق وضع ثلاث فقاعات أو أكثر من نفس اللون بجوار بعضها البعض. هناك ثلاثة أوضاع للعبة: سهلة ومتوسطة وصعبة إذا كنت تريد اختبار مهاراتك. اختر من بين سمات الفقاعات الملونة المختلفة لشاشة لعبتك، واستمتع بخلفيتين رائعتين ورسوم متحركة رائعة. توجد إحصائيات داخل اللعبة إذا كنت تريد الحصول على معلومات حول أسلوب لعبك. إذا واجهتك مشكلة، يمكنك دائمًا استخدام التلميحات وشكا من القوة! لا تنس مشاركة Amazing Bubble Breaker مع أصدقائك حتى تتمكن من مقارنة نتائجك! انقر لتصوير فقاعة. إذا كان بإمكانك الحصول على ثلاث فقاعات أو أكثر من نفس اللون، فيمكنك فرقعتها جميعًا. تم إنشاء Amazing Bubble Breaker بواسطة Amazing Hedgehog. العب ألعابهم غير الرسمية الأخرى على Poki: Amazing Solitaire، وAmazing Sudoku، وAmazing Spider Solitaire، وAmazing Word Fresh، وAmazing Bubble Connect، وAmazing Dominoesيمكنك لعب Amazing Bubble Breaker مجانًا على Poki. يمكنك لعب Amazing Bubble Breaker على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة الخاصة بك. مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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