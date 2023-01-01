Amazing Sticky Hex هي لعبة ألغاز تضفي لمسة جديدة على النوع المطابق. هذا لغز سداسي يتطلب العثور على الحركة الصحيحة لحل اللغز بأكمله. تحتاج إلى سحب وإسقاط إحدى الجواهر الملونة في لوحة المفاتيح بحيث تشمل أكبر عدد ممكن من المربعات. من الصعب في بعض الأحيان معرفة أي قطعة هي القطعة الصحيحة، لذا لا تتردد في استخدام التلميحات والتقويات كلما واجهتك مشكلة. يمكن أن يؤدي استخدام التلميح إلى تمييز المربع الذي تحتاج إلى ملؤه باللون المناسب. كلما قلت الحركات التي تلعبها لإنهاء المستوى، كلما ربحت المزيد من النجوم. أعد تشغيل المستويات لتحصل على النجوم الثلاثة جميعها إذا لم تنجح في المرة الأولى. هل يمكنك إنهاء جميع المستويات في لعبة Amazing Sticky Hex ببضع حركات فقط؟ لا تنس مشاركتها مع أصدقائك حتى تتمكن من مقارنة نتائجك! قم بسحب وإسقاط إحدى الجواهر في إحدى المربعات بحيث تشمل أكبر عدد ممكن من المربعات. ستفوز إذا تمكنت من ملء كل مربع دون تخطي. تم إنشاء Amazing Sticky Hex بواسطة Amazing Hedgehog. العب ألعابهم غير الرسمية الأخرى على Poki: Amazing Bubble Breaker، وAmazing Solitaire، وAmazing Sudoku، وAmazing Spider Solitaire، وAmazing Word Fresh، وAmazing Bubble Connect، وAmazing Dominoesيمكنك لعب Amazing Sticky Hex مجانًا على Poki. أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Amazing Sticky Hex. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.