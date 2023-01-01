Sudoku هي لعبة ألغاز حيث تقوم بترتيب كتل سودوكو مرقمة في صفوف وأعمدة مختلفة. لقد تم إعطاؤك شبكة 9x9 مع بعض الأرقام المملوءة بالفعل. املأ المربعات المتبقية بأي رقم من 1 إلى 9. يكتمل اللغز عندما يحتوي كل صف وكل عمود وكل مربع 3x3 داخل اللغز على الأرقام من 1 إلى 9، مع ظهور كل رقم مرة واحدة فقط. قم بتحليل الصفوف والأعمدة المتقاطعة لمعرفة الأرقام المفقودة ووضعها في السلسلة لإكمال لغز سودوكو. هناك مستويات مختلفة من الصعوبة في هذه اللعبة، لذا اختر المستوى الذي يناسب حالتك المزاجية واستمتع بتجربة الألغاز المُرضية هذه! استخدم إصبعك أو زر الماوس الأيسر لتحديد البلاط. يمكنك إما استخدام مفاتيحك الرقمية أو اللوحة الموجودة في اللعبة لملء رقم. يجب عليك معرفة الأرقام المناسبة لكل مساحة. يجب أن يحتوي كل صف وعمود وقسم على واحد من كل رقم. إذا واجهتك مشكلة، استخدم تلميحًا! تم إنشاء Sudoku بواسطة InfinityGames، وهو فريق تطوير ألعاب مقره في البرتغال. العب ألعاب الألغاز الأخرى الخاصة بهم على Poki: Infinity Loop: Hex وSpider Solitaire وEnergy وInfinity Loop وMerge Shapes وShapes وSudoblocks وSolitaire وWood Blocks 3Dيمكنك لعب Sudoku مجانًا على Poki. ويمكن لعب Sudoku على الكمبيوتر والهاتف المحمول الخاص بك الأجهزة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

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