1010! Deluxe هي لعبة ألغاز حيث تقوم بترتيب الأشكال في صفوف وأعمدة مثالية لتسجيل الأهداف! في 1010! ديلوكس، يجب أن تأخذ مهاراتك في لعبة تتريس إلى المستوى التالي. ضع الأشكال الثلاثة بشكل استراتيجي على اللوحة خلال كل جولة. عندما تقوم بتكوين صف أو عمود كامل، ستتحول القطع إلى نقاط! لا تنسى مشاركة 1001! استمتع مع أصدقائك وقارن نتائجك! استخدم الفأرة لتحريك القطع. انقر بزر الماوس الأيسر أو اضغط للتفاعل.1010! تم إنشاء Deluxe بواسطة Poki Studios!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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