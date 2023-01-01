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1010! Deluxe

1010! Deluxe

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 1010! Deluxe على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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1010! Deluxe هي لعبة ألغاز حيث تقوم بترتيب الأشكال في صفوف وأعمدة مثالية لتسجيل الأهداف! في 1010! ديلوكس، يجب أن تأخذ مهاراتك في لعبة تتريس إلى المستوى التالي. ضع الأشكال الثلاثة بشكل استراتيجي على اللوحة خلال كل جولة. عندما تقوم بتكوين صف أو عمود كامل، ستتحول القطع إلى نقاط! لا تنسى مشاركة 1001! استمتع مع أصدقائك وقارن نتائجك! استخدم الفأرة لتحريك القطع. انقر بزر الماوس الأيسر أو اضغط للتفاعل.1010! تم إنشاء Deluxe بواسطة Poki Studios!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 1010! Deluxe. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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