قم بترتيب قطع تتريس لتكوين أعمدة وصفوف كاملة! تتحداك لعبة الكتل هذه في محاذاة 10 قطع للتسجيل. في TenTrix، ليس عليك الانتظار حتى تسقط قطع معينة. ببساطة ضع أي مجموعة على أي مساحات خالية!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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