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Karakuri

Karakuri

poki.com

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Karakuri هي لعبة تفكير حيث تحاول تنظيف شبكة مليئة بكتل الألغاز. يجب عليك ترتيب الكتل الملونة التي تراها على شاشتك بالتسلسل لإزالتها من اللوحة. ما عليك سوى الضغط على القطعة الموجودة على اليمين وسحبها إلى لوحة اللعبة والتأكد من أن نفس الألوان تتلامس دائمًا مع بعضها البعض. ضع أكبر عدد ممكن من القطع الملونة بجانب بعضها البعض لتكوين مجموعات ومجموعات متسلسلة. إذا كنت تحب ألعابًا مثل Tetris، فسوف تستمتع بالتطور الممتع الذي يقدمه Karakuri على هذا النوع! هل يمكنك التغلب على أعلى النتائج التي حققها أصدقاؤك في كاراكوري؟ شارك اللعبة معهم لتكتشف المتعة وتعظيمها! أمسك القطعة الموجودة على اليمين واسحبها إلى لوحة اللعبة. تم إنشاء Karakuri بواسطة Okashi Games. العب ألعابهم الأخرى على Poki: MicroWars وNano War. يمكنك لعب Karakuri مجانًا على Poki. ويمكن لعب Karakuri على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Karakuri. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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