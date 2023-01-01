Unpuzzle هي لعبة ألغاز تم إنشاؤها بواسطة Kek Games. هدفك هو إزالة جميع قطع الصور المقطوعة الموجودة في اللغز حتى تصبح اللوحة القماشية فارغة تمامًا. انقر واسحب قطعة لسحبها بعيدًا وإزالتها من اللغز. لا يمكنك سحب قطعة إلا إذا لم يكن هناك أي قطعة أخرى تعيق الطريق. هناك عدة طرق فريدة لحل كل هذه الألغاز المريحة. هل يمكنك مساعدة هذه القطع في فك اللغز؟ أمسك قطعة واسحبها لسحبها بعيدًا وإزالتها من اللغز. لا يمكنك سحب قطعة إلا إذا لم يكن هناك أي قطعة أخرى تعيق الطريق. قم بإزالة كل قطعة لحل اللغز! تم إنشاء Unpuzzle بواسطة Kek Games. العب ألعاب الألغاز الأخرى التي تزيل التوتر على Poki: UnpuzzleX وRhomb

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