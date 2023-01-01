Jigsaw Photo Puzzle: Summer هي لعبة ألغاز الصور المقطوعة التي أنشأتها Avix Games. اسحب قطع اللغز حولك وضعها في المكان الصحيح لتكشف عن صورة مذهلة ودافئة تتعلق بالصيف. إذا كان لديك كل القطع في المكان الصحيح، يمكنك إكمال المستوى! هناك 3 مستويات صعوبة للاختيار من بينها: سهل وعادي وصعب، كل منها يضيف المزيد والمزيد من القطع إلى اللغز. إن لعب تجربة الألغاز المريحة هذه هو الطريقة المثالية لقضاء وقت الصيف الخاص بك! إما بالنقر أو السحب لتحريك القطعة المحددة. ضع كل القطع من أجل الكشف عن الصورة وإنهاء المستوى. تم إنشاء Jigsaw Photo Puzzle: Summer بواسطة Avix Games. العبوا ألعاب التفكير الأخرى على Poki: Thumb Fighter وThumb Fighter Christmas وPhoto Puzzle: Swap Edition وPhoto Puzzle: Jigsaw Edition وPhoto Puzzle: Slide Edition

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jigsaw Photo Puzzle: Summer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.