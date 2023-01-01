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Twice!

Twice!

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Twice! على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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مرتين! هي لعبة ألغاز مطابقة الأيقونات تم إنشاؤها بواسطة Avix Games. مع صور مذهلة ورسوم متحركة مرضية، مرتين! يقدم نظرة مختلفة على نوع اللغز المطابق. من الحيوانات إلى الفواكه والأشياء اليومية، يمكنك استكشاف عدد كبير من الرسومات الأنيقة التي ستعجب بها. انقر على الأيقونة المكررة للتخلص منها قبل نفاد الوقت، حيث سيتم تسجيل نقاطك بناءً على خفة الحركة لديك. أنت تعيش مرة واحدة فقط، ولكن يمكنك اللعب مرتين! بقدر ما تريد. اضغط على أيقونة مكررة بإصبعك أو زر الماوس الأيسر لتجاهلها. مرتين! تم إنشاؤها بواسطة Avix Games. العب ألعابهم الأخرى Photo Puzzle: Slide Edition وPhoto Puzzle: Swap Edition وPhoto Puzzle: Jigsaw Edition على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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