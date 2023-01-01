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Beecoins Inc

Beecoins Inc

poki.com

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Beecoins Inc هي لعبة دمج تم إنشاؤها بواسطة Avix Games. في هذه اللعبة، يمكنك دمج النحل اللطيف! ابدأ بصغار النحل ثم اجعلهم يكبرون! يمكنك الحصول على عملات النحل لمساعدتك في الوصول إلى هدفك بشكل أسرع. هل ستكون أفضل مربي نحل هناك؟ حدد النحل وحركه - انقر واسحب زر الماوس الأيسر. تم إنشاء Beecoins Inc بواسطة Avix Games. لديهم العديد من الألعاب الممتعة الأخرى على Poki: Thumb Fighter، Thumb Fighter Halloween، Thumb Fighter Christmas، Jigsaw Photo Puzzle: Summer، Photo Puzzle: Jigsaw Edition، Photo Puzzle: Swap Edition، Photo Puzzle: Slide Edition، Turn Right and Twice!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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