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The Walking Merge

The Walking Merge

poki.com

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The Walking Merge هي لعبة دمج خاملة حيث يمكنك قيادة وقيادة جيش من الناجين من كارثة الزومبي. أنت وفريقك عالقون في شارع مميت تجتاحه الوحوش، ويجب عليك إنتاج المزيد من الوحدات بسرعة من أجل البقاء. قم بدمج اثنتين من نفس الوحدات لإنشاء وحدة أكثر قوة لإطلاق النار على جميع الزومبي. تأكد من موازنة عدد جيشك حيث أن حشد الزومبي يتقدم باستمرار. انقر بشكل متكرر لتفرخ الوحدات بشكل أسرع إذا كنت في عجلة من أمرك! هل يمكنك تشكيل أقوى مجموعة؟ إلى متى يمكن أن تستمر مجموعتك في لعبة استراتيجية نهاية العالم هذه؟ انطلق وأظهر للجميع كم أنت قائد عظيم! استخدم الماوس أو إصبعك لسحب وإسقاط اثنتين من نفس الوحدات لإنشاء وحدة أكثر قوة. تأكد من موازنة عدد جيشك حيث أن حشد الزومبي يتقدم باستمرار. انقر بشكل متكرر لتفرخ الوحدات بشكل أسرع والاستمرار في دمجها! تم إنشاء Walking Merge بواسطة Avix Games. العبوا ألعابهم المسلية الأخرى على Poki: Jigsaw Photo Puzzle: Winter، Thumb Fighter، Thumb Fighter Christmas، Photo Puzzle: Swap Edition، Photo Puzzle: Jigsaw Edition وPhoto Puzzle: Slide Edition

الموقع الإلكتروني: poki.com

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