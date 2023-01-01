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Merge Arena

Merge Arena

poki.com

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Merge Arena هي لعبة أبراج دفاعية ثلاثية الأبعاد تدور حول الدفاع عن منطقتك ضد أنواع مختلفة من الأعداء بينما تعمل باستمرار على تحسين جيشك. تعمل اللعبة بنظام دمج يسمح بدمج الوحدات المتطابقة في وحدة واحدة أقوى. ادمج وحداتك وقم بتحسينها حتى تتمكن من مهاجمة الوحوش الشريرة القادمة لمهاجمة مملكتك الجميلة! سيبدأ الزر الأصفر أدناه معركة جديدة. قبل كل قتال، تأكد من توسيع الوحدات والفتحات المتاحة باستخدام الزرين الموجودين في أسفل اليمين. اطلب المساعدة من السحراء والرماة والفرسان العملاقين! ستكسبك المعارك الخبرة والذهب، لكن خزينتك ستولد أيضًا بعض الأموال من تلقاء نفسها. أنفق أرباحك بعناية لتعزيز قوتك وحماية جميع مواطنيك من الأذى. يمكنك أيضًا استخدام المفاتيح التي كسبتها لإجراء مباريات متعددة اللاعبين ضد لاعبين حقيقيين! شارك Merge Arena مع أصدقائك واكتشف من يمكنه بناء أقوى حصن والاحتفاظ به لأطول فترة! قم بسحب وإسقاط الوحدات المتماثلة لدمجها في وحدة أقوى. سيبدأ الزر الموجود أسفل الصفحة معركة جديدة. تأكد من توسيع الوحدات والفتحات المتاحة باستخدام الزرين الموجودين في الجزء السفلي الأيمن. يتم إنشاء Merge Arena بواسطة EasyCats. العب لعبتهم الأخرى على Poki: Archer Castleيمكنك لعب Merge Arena مجانًا على Poki. يمكن لعب Merge Arena على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Merge Arena. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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