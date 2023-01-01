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Tower Defense Mingling

Tower Defense Mingling

poki.com

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Tower Defense Mingling هي لعبة دمج تم إنشاؤها بواسطة Zonda Creative Studio. دافع عن قاعدتك من وحدات العدو عن طريق وضع الأبراج الهجومية وتحسينها. يمكنك دمج اثنتين من نفس الوحدات لإنشاء وحدة أكثر قوة، ثم يمكنك دمجهما في وحدة أكثر قوة، وهكذا... المستويات الأولى سهلة حيث يتبع جميع الأعداء نفس الطريق. ولكن مع استمرار اللعبة، سوف تحتاج إلى التفكير بشكل استراتيجي وأن تكون واسع الحيلة من أجل البقاء. انطلق وادمج بعيدًا! انقر أو اضغط على البرج أدناه لتحديده. انقر مرة أخرى على بلاطة فارغة لوضع البرج. اسحب وحدة وأسقطها على وحدة مماثلة لدمجها. تم إنشاء Tower Defense Mingling بواسطة Zonda Creative Studio. لديهم العديد من الألعاب التي تسبب الإدمان على Poki: Barbershop Inc. وMerge Tycoon وcrane-madness وInfinite 8

الموقع الإلكتروني: poki.com

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