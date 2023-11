Base Defense 2 هي لعبة برج الدفاع حيث هدفك هو نشر أنواع مختلفة من الأسلحة لحماية قاعدتك من جحافل الأعداء. ابدأ بسحب وحداتك وإسقاطها في ساحة اللعبة. ستهاجم وحداتك الأعداء القادمين تلقائيًا. كل ما عليك فعله هو التحكم في ترتيب الوحدات ومكانها. سوف تنهب الأعداء الذين تهزمهم، حتى تتمكن من إنفاق أرباحك على تحسين وحداتك أو الحصول على وحدات جديدة مثل المدفعيين والحراس والأبراج والمزيد. لا تنس ترقية وتعزيز دفاعاتك للحصول على دفاع أقوى! كم عدد مراحل الأعداء التي يمكن لقاعدتك البقاء على قيد الحياة؟ اسحب وحداتك وأسقطها على المربع المميز لوضعها. ستهاجم وحداتك الأعداء القادمين تلقائيًا. إذا كنت ترغب في ترقية وحدة، فانقر عليها واستخدم زر الترقية في القائمة المنبثقة. تم إنشاء Base Defense 2 بواسطة Beedo Games. العب ألعابهم الإستراتيجية الأخرى المليئة بالإثارة على Poki: Pirate Defense، وCall of Tanks، وBase Defense، وBlocky Snakes، وClash Of Armor، وClash of Skulls، وClash of Tanks، وDark Boy، وJelly Sokoban، وMafia Wars، وSwingers، وTanko. ioيمكنك لعب Base Defense 2 مجانًا على Poki. ويمكن لعب Base Defense 2 على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

