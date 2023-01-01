Merge Tycoon هي لعبة خاملة تم إنشاؤها بواسطة Zonda Creative Studio. في هذه اللعبة أنت مالك أرض فارغة ومكلف بتطويرها. ابدأ بقطعة أرض تافهة، وحوّلها إلى المدينة الأنيقة الصاعدة التي طالما حلمت بها. من خلال دمج المنازل، يمكنك فتح منازل أكبر وأفضل. أنت تعرف ما يقولون: عندما تمنحك الحياة منزلاً، قم بدمجه مع منزل آخر! اسحب اثنين من نفس المنازل معًا لإنشاء منزل أكبر. تم إنشاء Merge Tycoon بواسطة Zonda Creative Studio. لديهم ألعاب مسلية أخرى على Poki: Infinite 8 وcrane-madness وBarbershop Inc..

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