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Merge Cyber Racers

Merge Cyber Racers

poki.com

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Merge Cyber ​​Racers هي لعبة خاملة لدمج السيارات تم إنشاؤها بواسطة TinyDobbins، حيث يمكنك شراء سيارات مستقبلية ودمجها للحصول على سيارة أفضل. اجمع بين سيارتين من نفس السيارات معًا لفتح سيارة جديدة ومحسنة. اسحبهم إلى مسار السباق واحصل على العملات المعدنية في كل مرة يتجاوزون فيها خط النهاية. هناك العديد من أنواع السيارات التي يمكنك فتحها، وفرص لزيادة العملات المعدنية التي كسبتها. عد للعب كل يوم لفتح أغلى سيارة تقدمها هذه اللعبة، وقم ببناء إمبراطورية السباق السيبراني الخاصة بك! حدد السيارات واسحبها وحركها - زر الفأرة الأيسر تم إنشاء Merge Cyber ​​Racers بواسطة TinyDobbins. العب ألعابهم الخاملة الأخرى على Poki: Stick Merge وMerge Round Racers

الموقع الإلكتروني: poki.com

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