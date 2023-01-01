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Smash Car Idle

Smash Car Idle

poki.com

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Smash Car Idle هي لعبة خاملة تم إنشاؤها بواسطة FM Studio. يتم منحك أنت وأصدقاؤك المال لتحطيم السيارات في هذه اللعبة. اقفز على السيارة التي تظهر على شاشتك واحطمها بأقصى سرعة ممكنة. استمر في ترقية قوتك وسرعتك باستخدام الأموال التي كسبتها، وسرعان ما ستفتح سيارات جديدة وأصدقاء وحتى عوالم جديدة! جرب Smash Car Idle حيث لا تكون هناك ثانية واحدة مملة. استمر في النقر (أو النقر) لتحطيم السيارة وكسب النقود. تم إنشاء Smash Car Idle بواسطة FM Studio. العبوا بألعابهم الأخرى على Poki: Pixel Volley، Forgotten Hill: Fall، Forgotten Hill: Puppeteer، Forgotten Hill Memento: Buried Things، Forgotten Hill Memento: Love Beyond، Forgotten Hill Memento: Playground، Forgotten Hill: جراحة، كوخ صغير في الغابة. وخيبة الأمل المنسية: المكتبة.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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